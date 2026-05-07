Кировчанин попытался украсть из магазина воду и коньяк

Нарушителя задержали неподалеку от торговой точки. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в два часа дня сотрудники получили сигнал тревоги из магазина на Октябрьском проспекте.

На месте специалисты обнаружили продавщицу. Она объяснила, что один из посетителей схватил с прилавка две бутылки коньяка и две бутылки воды и убежал из магазина. Сумма ущерба превысила 700 рублей.

Женщина попыталась самостоятельно задержать нарушителя, но не смогла. Росгвардейцы уточнили приметы гражданина и вскоре нашли его неподалеку от магазина.

В результате похищенные товары изъяли, а мужчину 1988 года рождения передали полиции для дальнейшего разбирательства.