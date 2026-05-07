Ветер, ветер, ты могуч: в Кирове убирают упавшие деревья

От непогоды пострадали арт-объекты. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, из-за грозы и сильного ветра на многих улицах упали крупные ветви и целые деревья.

Так, на Слободском тракте повалило тополя. Специалисты уже убрали стволы с дороги, распилили и вывезли их.

В ближайшее время сотрудники приведут в порядок другие пострадавшие от грозы участки на улицах Альберта Лиханова, Ленина, Производственной и в Чистых прудах.

Кроме того, сильный ветер повалил световую арку на привокзальной площади. Рабочие уже вернули арт-объект на место.