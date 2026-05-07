Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 9:00

В Зуевке закрыли мини-маркет за незаконную продажу алкоголя

Торговая точка привлекала пьющих и мешала жителям
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд признал требования прокурора законными, и магазин прекратил работу. Фото: прокуратура Кировской области.

Суд признал требования прокурора законными, и магазин прекратил работу. Фото: прокуратура Кировской области.

Прокуратура Зуевского района проверила, как соблюдается закон, запрещающий продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции в магазинах, которые находятся на первых и цокольных этажах жилых многоквартирных домов. Поводом стала информация о незаконной работе мини-маркета «Продукты 24» на улице Опалева в Зуевке.

Несмотря на то что магазин находился в жилом доме, там продолжали торговать спиртным. Точка стала местом, где собирались любители выпить, и это нарушало права и покой законопослушных граждан. Правоохранители пытались воздействовать на владельца и персонал профилактическими мерами, но это не дало результата. Тогда прокуратура подала иск в суд.

Судья признал требования надзорного ведомства законными и обоснованными. После того как решение суда вступило в силу, его проконтролировали, и теперь незаконная продажа алкоголя в этом магазине прекращена полностью.