НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:00

В авиакатастрофе под Омском погиб бывший сотрудник кировской «Лесоохраны»

Под Омском разбился самолет «Аэропракт-22»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Алексей Астафьев много лет защищал леса и работал старшим летчиком-наблюдателем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В среду, 6 мая, под Омском потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22», который мониторил лесные пожары. Все люди, находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.

Среди жертв оказался Алексей Астафьев, бывший сотрудник кировской «Лесоохраны», старший летчик-наблюдатель Котельничского авиаотделения.

Коллеги вспоминают, что он многие годы посвятил защите лесов, ответственно и самоотверженно выполнял свою работу, а его профессионализм и преданность делу служили примером для всех вокруг.