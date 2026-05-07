В авиакатастрофе под Омском погиб бывший сотрудник кировской «Лесоохраны»

Алексей Астафьев много лет защищал леса и работал старшим летчиком-наблюдателем.

В среду, 6 мая, под Омском потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22», который мониторил лесные пожары. Все люди, находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.

Среди жертв оказался Алексей Астафьев, бывший сотрудник кировской «Лесоохраны», старший летчик-наблюдатель Котельничского авиаотделения.

Коллеги вспоминают, что он многие годы посвятил защите лесов, ответственно и самоотверженно выполнял свою работу, а его профессионализм и преданность делу служили примером для всех вокруг.