Из-за непогоды в Кирове упали 15 деревьев, два человека пострадали

На восстановление света отправили 14 бригад и семь единиц техники. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове из-за разгула стихии рухнули 15 деревьев. В правительстве региона сообщили, что пострадали два человека.

- Пострадавших жителей доставили в центр травматологии, - уточнили власти.

Непогода также оставила без света жителей Слободского, Котельничского и Юрьянского районов. Всего обесточенными оказались 592 дома, где проживают около 14 тысяч человек.

Сейчас коммунальщики устраняют последствия урагана. На восстановление электроснабжения направили 14 бригад и семь единиц техники.