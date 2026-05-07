Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 7:00

Из-за непогоды в Кирове упали 15 деревьев, два человека пострадали

Без электричества остались 592 дома в трех районах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На восстановление света отправили 14 бригад и семь единиц техники.

На восстановление света отправили 14 бригад и семь единиц техники.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове из-за разгула стихии рухнули 15 деревьев. В правительстве региона сообщили, что пострадали два человека.

- Пострадавших жителей доставили в центр травматологии, - уточнили власти.

Непогода также оставила без света жителей Слободского, Котельничского и Юрьянского районов. Всего обесточенными оказались 592 дома, где проживают около 14 тысяч человек.

Сейчас коммунальщики устраняют последствия урагана. На восстановление электроснабжения направили 14 бригад и семь единиц техники.