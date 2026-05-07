Из-за непогоды в Кирове упали 15 деревьев, два человека пострадали

В Кирове из-за разгула стихии рухнули 15 деревьев. В правительстве региона сообщили, что пострадали два человека.
- Пострадавших жителей доставили в центр травматологии, - уточнили власти.
Непогода также оставила без света жителей Слободского, Котельничского и Юрьянского районов. Всего обесточенными оказались 592 дома, где проживают около 14 тысяч человек.
Сейчас коммунальщики устраняют последствия урагана. На восстановление электроснабжения направили 14 бригад и семь единиц техники.