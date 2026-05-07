На ремонт кировской школы выделили 7 млн рублей

На портале госзакупок объявили электронный аукцион на ремонт в школе №20 на улице Милицейской, 50. Начальная цена контракта составляет 7,074 млн рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать коридоры на трех этажах, кабинеты №106, 209 и 319, гардероб и лестничные марши. В списке работ указаны устройство подвесных потолков, замена полов с укладкой керамогранитной плитки, штукатурка и покраска стен, монтаж светодиодных светильников и прокладка кабеля. Гарантия на все работы должна составлять два года.

Завершить ремонт нужно до 7 августа 2026 года. Чтобы участвовать в торгах, нужно подтвердить опыт выполнения аналогичных работ за последние пять лет.