На западе и юго-западе от Кирова сформировалась мощная гроза с ливнями и градом

Авторы телеграм-канала «Любительская метеорология в Кирове» заявили, что над регионом проходят опасные штормы. По данным спутников, к западу и юго-западу от Кирова образовалась мощная грозовая ячейка - температура вершин облаков опустилась ниже минус 60-70 градусов, что говорит об очень сильной конвекции.

В зоне грозы возможны ливни, порывистый ветер, локальные град и шквал. Очаг, по предварительным оценкам, уже сформирован и движется на восток или северо-восток.

Метеорологи ждут информацию с мест и уточняют, что активность локализована и затронет не всю область.