В Кирове пропал 34-летний мужчина: его ищут уже неделю

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшего Березкина Александра Сергеевича 1991 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 34-летний мужчина пропал 30 апреля. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 175 сантиметров, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и зелеными глазами. Мужчина был одет в синюю куртку темно-сиреневые штаны и серые кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Требуется помощь в распространении информации по социальной сети», – говорится в сообщении.