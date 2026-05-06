В Кировской области ожидаются грозы, ливни и ветер до 22 м/с

Сегодня, 6 мая, в Кировской области резко испортится погода. Местные власти со ссылкой на РСЧС предупредили жителей о грозах, ливневых дождях и сильном ветре, порывы которого могут разгоняться до 22 метров в секунду.

Спасатели советуют не рисковать: держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, шатких конструкций и любых ненадежных построек. Тем, у кого дома газ, лучше лишний раз проверить тягу.

Если случилась беда, то звоните 112, напомнили в МЧС.