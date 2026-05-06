Жителей Кировской области предупредили о змеях

Администрация Нововятского района напомнила владельцам участков, что участки и прилегающую к ним территорию нужно содержать в порядке. В официальном разъяснении сослались на правила благоустройства Кирова, согласно которым собственники и арендаторы земли обязаны косить траву и убирать мусор. Чиновники пояснили, что именно в зарослях, заброшенных постройках и кучах хлама чаще всего прячутся змеи, а своевременная уборка помогает убрать эти опасные места.

При этом в администрации отметили, что змеи полезны для экосистемы: они уничтожают мелких грызунов и земноводных, которые могут разносить инфекции. Сами пресмыкающиеся почти никогда не нападают первыми. Если встретили змею, лучше обойти ее стороной и не трогать. Нельзя бить ее палкой, проявлять агрессию или пытаться убить.

О встрече со змеей нужно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Кирова по телефону 76-00-00 или 112. Самостоятельно избавляться от животного не стоит. До приезда спасателей лучше держать змею в поле зрения, не делать резких движений, отступать медленно и не поворачиваться к ней спиной.