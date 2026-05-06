В Суне 26-летний мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал 59-летнюю знакомую

В поселке Суна Кировской области во время застолья 1 мая произошло убийство. В дежурную часть отделения полиции позвонили местные жители и сообщили о ножевом ранении женщины. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в доме тело 59-летней женщины, которая умерла на месте от полученных травм.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого. Им оказался сосед погибшей - ранее судимый 26-летний мужчина. Его задержали, и он сразу сознался в содеянном.

Выяснилось, что в тот вечер молодой человек был в гостях у женщины. Они вместе распивали алкоголь, но между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта гость схватил нож и нанес хозяйке множественные удары.

Следователи СУ СК России по Кировской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Суд по ходатайству следователя отправил обвиняемого под стражу.