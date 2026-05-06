В Кирове на 9 Мая перекроют улицы

В Нововятском районе 9 мая движение ограничат с 6 до 12 и с 18 до 23 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове, где пройдут более 100 мероприятий, посвященных Дню Победы, для безопасности жителей временно перекроют движение транспорта на некоторых улицах. Вот график ограничений.

В четверг, 7 мая, с 6:00 до 18:00 не проехать на Театральную площадь (у дома №63 на улице Владимирской), а также по улице Московской - от набережной Грина до Динамовского проезда. Вечером, с 16:30 до 19:00, перекроют участок от дома №13а до дома №15 на улице Ленина в Нововятском районе.

В пятницу, 8 мая, с 6:00 до 18:00 движение остановят на улице Казанской - от Красноармейской до Орловской.

В День Победы,9 мая, с 00:00 до 21:00 закроют улицу Защитников Отечества (от Преображенской до Спасской), Московскую (от Всесвятской до Защитников Отечества) и проезд к Театральной площади у дома №63 на Владимирской. С 00:00 до 15:00 добавятся улицы Владимирская (от Преображенской до Спасской), Московская (от Владимирской до набережной Грина), Никитская (от Преображенской до Спасской), Свободы (от Преображенской до Герцена), Казанская (от Пятницкой до Герцена) и Ленина (от Преображенской до Герцена). С 15:00 до 22:00 ограничат Московскую – от Казанской до набережной Грина.

В Нововятском районе 9 мая с 6:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 перекроют улицы Ленина и Парковую - от Коммунистической до Рухлядьева. Также весь день с 6:00 до 17:00 будут закрыты улица МОПРа (от Казанской до набережной Грина), улица Труда (от Казанской до набережной Грина) и сама набережная Грина (от Труда до МОПРа). На всех этих участках также запрещены остановка и стоянка машин.