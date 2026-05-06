В Кировской области подтоплены 107 придомовых участков и 12 отрезков дорог

На 6 мая в Кировской области остаются подтопленными 107 придомовых территорий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве пояснили, что вода стоит на участках в Вятскополянском, Котельничском, Малмыжском, Нолинском, Советском округах, а также в самом Кирове.

Кроме того, стихия затронула и дороги: подтоплены 12 отрезков автодорог местного значения. По данным гидропостов, расположенных на Вятке от Нагорска до Вятских Полян, уровень воды в реке за последние сутки снизился на 4 см и теперь составляет 433 см от нулевого поста.

В районах подтоплений сейчас дежурят оперативные группы местных администраций и пожарно-спасательных гарнизонов. Им поручено оказывать адресную помощь жителям. Эвакуация людей, по словам спасателей, пока не требуется.