В Кирове из-за непогоды дерево рухнуло на две машины

В Кирове дерево упало на две иномарки. Фото: Newsler.ru

Непогода, которая обрушилась на Киров 6 мая, не обошлась без поврежденных машин. Очевидцы рассказали, что во дворе дома №3а на улице Пугачева упавшее дерево пробило лобовые стекла сразу двух автомобилей. По предварительным оценкам автовладельцев, стоимость каждой из пострадавших машин - от 1,5 до 3 млн рублей, передает Newsler.ru.

Еще один похожий инцидент произошел на улице Сурикова, 20. Там ветер тоже повалил дерево, и оно рухнуло на припаркованную машину. Информации о пострадавших людях пока нет. Подробности о том, какой ущерб нанесен автовладельцам, сейчас выясняются.