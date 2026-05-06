НовостиОбщество6 мая 2026 10:30

Полевые работы стартовали в 15 районах Кировской области

Хозяйства приступили к севу
Мария КУЗНЕЦОВА
Высокая влажность почвы пока ограничивает специалистов. Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, в текущем году посевную кампанию начали в середине апреля.

На данный момент аграрии приступили к работам в 15 районах региона.

Специалисты подкормили 4,5 тысячи га озимых и 3,9 тысячи га многолетних трав.

Также хозяйства разрыхлили 20,2 тысячи га зяби, 15,9 тысячи га многолетних трав и 1,8 тысячи га озимых.

Кроме того, аграрии приступили к севу в Белохолуницком, Вятскополянском, Зуевском, Кильмезском, Куменском, Малмыжском, Подосиновском, Слободском, Советском, Уржумском и Яранском районах, в Немском, Орловском и Унинском округах и в городе Кирова.