Вам посылка: 21-летняя кировчанка отдала мошенникам драгоценности и деньги матери

По данным УМВД России по Кировской области, 21-летней потерпевшей позвонил неизвестный. Он представился курьером маркетплейса и попросил код из СМС. Как только девушка назвала цифры, звонок сразу закончился.

После этого с гражданкой связался другой мошенник. Под видом сотрудника Минцифры он убедил кировчанку в том, что от ее лица оформили некую доверенность и через ее счета прошли 1,7 миллиона рублей.

Девушка испугалась того, что теперь ее подозревают как дроппера. Чтобы избежать ответственности, она последовала инструкциям злоумышленника.

Потерпевшая отдала незнакомке, притворившейся курьером Центробанка, золотые и серебряные украшения матери, а также деньги в 8 разных валютах. Общая сумма ущерба составила 9 миллионов 134 тысячи рублей.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и проводят расследование.