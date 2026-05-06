26-летний дроппер из Нолинска предстал перед судом

Специалисты конфисковали вознаграждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в июле прошлого года подсудимый стал частью мошеннической схемы. Он предоставил третьим лицам реквизиты своего счета в банке.

По указаниям злоумышленников он 14 раз переводил деньги, общая сумма которых превысила 120 тысяч рублей. За это гражданин получил вознаграждение.

В результате мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Подсудимый полностью признал свою вину, и ему назначили наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.

Также специалисты конфисковали вознаграждение и средство связи, с помощью которого гражданин совершил преступление.