45-летний наркоман из Кирова получил наказание за повторное нарушение ПДД

Подсудимый полностью признал свою вину. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 1 января 45-летний кировчанин незаконно приобрел наркотик из тайника рядом с домом № 78/1 на улице Московской. Масса запрещенного вещества составила 0,41 грамма.

На следующий день гражданин ехал на автомобиле марки «AUDI» по улице Казанской. При этом мужчина был пьян. Его остановили сотрудники ГАИ.

При проверке специалисты обнаружили, что ранее кировчанина уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Также сотрудники нашли в автомобиле ранее купленный наркотик.

В результате гражданина признали виновным и за повторное нарушение ПДД по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и за незаконное приобретение и хранение наркотика по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде штрафа размером 110 тысяч рублей. Также подсудимого лишили водительских прав на 2 года, а его автомобиль конфисковали.