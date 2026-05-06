Должнице из Нагорска запретили регистрировать авто и жилье

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 29-летняя жительница Нагорска взяла заем, но долгое время не выплачивала его.
Сумма задолженности превысила 110 тысяч рублей. Добровольно гасить ее гражданка не собиралась.
Тогда приставы выяснили, что в собственности у женщины находятся автомобиль и недвижимость. Специалисты запретили гражданке регистрировать имущество.
Только после этого женщина осознала серьезность последствий и в кратчайшие сроки полностью выплатила задолженность.