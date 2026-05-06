Должнице из Нагорска запретили регистрировать авто и жилье

Гражданка задолжала более 100 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 29-летняя жительница Нагорска взяла заем, но долгое время не выплачивала его.

Сумма задолженности превысила 110 тысяч рублей. Добровольно гасить ее гражданка не собиралась.

Тогда приставы выяснили, что в собственности у женщины находятся автомобиль и недвижимость. Специалисты запретили гражданке регистрировать имущество.

Только после этого женщина осознала серьезность последствий и в кратчайшие сроки полностью выплатила задолженность.