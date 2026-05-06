При пожаре в Арбажском районе погиб человек, еще один пострадал

В Вахрушах загорелись баня и дровяник из-за неисправной печи.

Утром 6 мая в МЧС Кировской области сообщили, что за прошедшие сутки в регионе произошло 13 пожаров. Позже спасатели опубликовали подробности трех из них.

В селе Сорвижи Арбажского района сгорел двухквартирный дом площадью 120 квадратных метров. Пламя тушили семь сотрудников МЧС и муниципальной пожарной охраны. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. Предварительная причина - неосторожность при курении.

В поселке Вахруши Слободского района загорелись частная баня и дровяник, где огонь охватил 70 квадратов. На месте работали 14 спасателей. Скорее всего, пожар случился из-за неисправной печи.

В Зуевке на улице Первомайской сгорела сухая трава на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 8 человек. Причину возгорания пока не установили.