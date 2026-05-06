Кировский спортсмен попал в больницу после замечания подросткам

Компания молодых людей справляла нужду на газон, а в ответ брызнули перцем в лицо.

У ТЦ «Европейский» в центре Кирова вечером 4 мая произошла неприятная история. Местный житель заметил группу подростков, которые, по его словам, справляли естественную нужду прямо на газон, причем на глазах у прохожих, и мужчина сделал им замечание, но вместо извинений один из компании распылил ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает Newsler.ru.

Пострадавший оказался спортсменом. Мужчина участвует во всероссийских соревнованиях по бодибилдингу, представлял город на Кубке Кирова, Кубке ЦФО, Кубке России в Ульяновске и Челябинске, а также на турнирах в Москве, Казани и Реутове. В полицию мужчина обратился уже через час после случившегося.

В МВД по Кировской области подтвердили, что заявление зарегистрировали, и сейчас по факту проводится проверка. Действиям подростков дадут правовую оценку.