Кировское УФАС проверило птицефабрики из-за роста цен на яйца

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области провело проверку на местных птицефабриках. Поводом стал рост отпускных цен на куриные яйца.

В конце марта губернатор Александр Соколов попросил руководителя кировского УФАС проанализировать ценовую динамику и выяснить, насколько обоснованно подорожание. Специалисты проверили компании «Советская агрофирма», «Фаленки-Агро», «Возрождение» и «Вятско-Полянская птицефабрика»: смотрели цены, объемы поставок и географию сбыта.

В итоге в апреле рост цен удалось приостановить и яйца даже начали дешеветь. Ситуация на потребительском рынке остается на контроле областного правительства.