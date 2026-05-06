В Кирове с 6 мая начинают отключать отопление

Тепла в домах не будет. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове пришло время отключать батареи. Вечером 5 мая глава городской администрации Вячеслав Симаков подписал постановление о завершении отопительного сезона. Чиновник объяснил свое решение просто: в областном центре уже который день стоит теплая погода, так что держать дома горячими больше нет смысла.

Отключать тепло начнут уже сегодня, с 6 мая. А дальше у ресурсников начнется горячая пора, так как впереди гидравлические испытания сетей, ремонтные работы и подготовка к новому отопительному периоду, который начнется осенью 2026 года.