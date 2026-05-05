«Посадят на 10 лет»: студент кировского вуза перевел мошенникам 635 тысяч рублей

Молодого человека запугали тюрьмой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Как сообщает УМВД России по Кировской области, 19-летнему гражданину позвонила незнакомая девушка.

Она убедила студента в том, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломали и от его имени оформили некую доверенность на жителя Украины.

Также мошенница запугала потерпевшего тем, что из-за этого документа его могут обвинить в пособничестве террористам и посадить на 10 лет.

Чтобы аннулировать доверенность, молодой человек последовал инструкциям неизвестной и перевел 635 тысяч рублей в криптовалюту, после чего с электронного кошелька отправил деньги по указанным реквизитам.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и расследуют его.