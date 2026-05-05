В деревне Вятскополянского района ввели карантин из-за бешенства

Власти Вятскополянского района сообщили о введении ограничений в деревне Нижние Шуни, которая входит в Среднешунское поселение. Причиной оказался подтвержденный случай бешенства. Губернатор Кировской области уже подписал указ об установлении карантина.

Днем ранее, 4 мая, в районной администрации прошло экстренное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Ветеринаров и местные власти созвали сразу после того, как пришли тревожные результаты анализов.

Специалисты обращаются к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. В администрации напомнили, что нельзя пренебрегать ежегодной вакцинацией домашних животных - прививка обязательна даже для тех питомцев, которые не выходят на улицу, и это единственный способ защититься от смертельного вируса.

Если произошел укус или слюна животного попала на кожу, нужно немедленно идти в больницу. Также власти просят избегать контактов с дикими и бездомными зверями, а если заметили животное со странным поведением или нашли труп, сразу звонить в ветеринарную службу.