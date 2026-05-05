Вятка у Кирова опустилась до 4,37 метра

В Кировской области все еще подтоплены 107 домовладений и 13 дорог.

Вода в Вятке продолжает понемногу отступать. По данным МЧС, за минувшие сутки уровень у Кирова снизился еще на 4 см и теперь составляет 437 см (это 4,37 метра).

На большинстве постов, по данным ведомства, тоже зафиксировали спад: в Котельниче вода ушла на 6 см, в Аркуле, Слободском и Советске - на 2 см. А вот в Нагорске и Вятских Полянах уровень застыл на месте, а в Кирсе, наоборот, прибавилось 3 см.

Но расслабляться рано, говорят спасатели. Подтопленными все еще остаются 107 придомовых территорий и 13 участков местных дорог в Афанасьевском, Вятскополянском, Котельничском, Советском районах и Кирове. В этих местах продолжают дежурить оперативные группы, которые следят за обстановкой и помогают людям.