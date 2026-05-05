В Уржумском районе УАЗ съехал с дороги: пострадал один человек

В понедельник, 4 мая, в Уржумском районе УАЗ съехал с дороги, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 6.40. 59-летний мужчина ехал за рулем авто по дороге вблизи села Лазарево. В какой-то момент УАЗ съехал с дороги.

«В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.