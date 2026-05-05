В Кировской области в ночь на 5 мая ввели режим опасности БПЛА

В ночь с 4 на 5 мая в Кировской области, а также в Ульяновской, Самарской, Саратовской, Нижегородской и других областях ввели режим опасности беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеграм-канал «Радар по всей России».

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 289 украинских дронов, большинство из которых сбили в приграничных и центральных регионах, но несколько беспилотников перехватили и в Поволжье. Официальных заявлений от правительства Кировской области или экстренных служб региона по этому поводу пока не поступало.

В соседней Чувашии атака не обошлась без жертв: в Чебоксарах, по данным РИА Новости со ссылкой на местный минздрав, пострадали три человека, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, а еще двое получают помощь амбулаторно. Из-за массированной атаки временно ограничивали работу аэропортов в 15 городах, включая Казань, Нижний Новгород, Самару и Уфу, но к утру все ограничения сняли.