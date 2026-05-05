В Верхнекамском районе мужчина лишился ноги при работе на станке: дело направили в суд

В Верхнекамском районе сотрудник лишился ноги при работе на деревообрабатывающем станке, уголовное дело направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 22 августа 2025 года в Светлополянске. В цехе по переработке пиломатериалов произошла травматическая ампутации левой ноги работника. Сотрудник не прошел обучение по технике безопасности.

В отношении 31-летнего индивидуального предпринимателя завели уголовное дело. Его обвинили нарушении требований охраны труда. Фигурант полностью признал свою вину.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.