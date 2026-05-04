НовостиОбщество4 мая 2026 14:00

Предприниматель из Шабалинского района получил штраф за серое трудоустройство

Работодатель не стал заключать договор с сотрудником
Мария КУЗНЕЦОВА
После вмешательства специалистов гражданина официально устроили на работу.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили нарушения в деятельности деревообрабатывающей организации в Шабалинском районе.

Предприниматель допустил гражданина к работе на пилораме, но при этом не оформил с ним трудовой договор.

В результате работодателя привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Он получил штраф в размере 7 тысяч рублей.

Также предприниматель оформил трудовой договор с гражданином и доплатил налоги и взносы.