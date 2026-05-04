В Советске столкнулись ЗАЗ и мопед: пострадали двое подростков

В воскресенье, 2 мая, в Советске столкнулись ЗАЗ-1103 и мопед Vento Motus, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в пять вечера на улице Первомайской. Около дома №102 столкнулись ЗАЗ и мопед. За рулем легковушки находился 18-летний молодой человек. Мопедом управлял 14-летний подросток.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель мопеда и его 15-летний пассажир. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.