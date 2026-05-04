В Кирове бухгалтер присвоила более 11 млн рублей: ее посадили почти на четыре года

В Кирове 38-летнюю женщину, бывшего бухгалтера производственного предприятия, признали виновной в присвоении более 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021-2024 годах женщина работала бухгалтером. Кировчанка незаконно формировала фиктивные финансовые платежные документы. Таким образом горожанка допустила растрату денег индивидуальных предпринимателей.

«Сумма похищенных денежных средств превысила 11 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с подсудимой компенсацию причиненного материального ущерба», – говорится в сообщении.