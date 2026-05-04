В Слободском районе столкнулись Toyota и автобус: пострадали три человека

В воскресенье, 3 мая, в Слободском районе столкнулись Toyota Camry и автобус ГАЗ, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 11.35 на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 629-м километре столкнулись Toyota и ГАЗ. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек. Автобусом №102 управлял 38-летний мужчина. От удара Toyota съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате происшествия три пассажира автобуса ГАЗ получили травмы: 8-летний мальчик, женщины 50 лет и 71 года», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.