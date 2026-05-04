В Кировской области молодежную премию Вятского края подняли до 100 тысяч рублей

Премия ранее она составляла 10 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что с этого года размер премии молодежи Вятского края увеличен до 100 тысяч рублей. Он пояснил, что с момента учреждения премии в 1998 году она не индексировалась и составляла 10 тысяч рублей, поэтому он поручил повысить ее в 10 раз.

Отдельно Соколов отметил, что в регионе дорожат активностью и неравнодушием молодых людей, которые своими делами развивают и прославляют область и доказывают любовь к малой родине, и попросил провести торжественную церемонию награждения ко Дню молодежи.