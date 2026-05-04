Аэропорт Победилово в Кирове закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы

Последний рейс в Москву вылетел из «Победилово» 3 мая в 21:20, а 4 мая онлайн-табло на официальном сайте аэропорта пустует. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

Аэропорт «Победилово» в Кирове закрыли на капитальный ремонт взлетно-посадочную полосу. Работы изначально планировали с 22 апреля по 7 июня, но перенесли на полторы недели из-за внезапных снегопадов в апреле.

Отмечается, что после обновления безопасность полетов должна значительно повыситься, а Киров сможет принимать новые типы самолетов и расширять географию полетов. Известно, что на работы направили более 2 млрд рублей.

Исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области Артем Драчков ранее заявлял, что работы будут выполнять максимально быстро, чтобы уложиться в запланированную дату - 7 июня, и пояснил, что за 14 дней до окончания работ появится понимание, успевают они или нет, и тогда можно будет либо договариваться с авиакомпаниями о переносе рейсов, либо, наоборот, остаться в графике.