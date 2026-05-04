В Кирове на улице Преображенской нашли тело мужчины

В Кирове погиб мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове в воскресенье, 3 мая, ближе к вечеру, в центре города нашли тело мужчины. Очевидцы предположили, что произошел несчастный случай и обратились за помощью к экстренным службам.

Известно, что погибшего обнаружили неподалеку от жилого дома на улице Преображенской, и следственные органы уже инициировали доследственную проверку, чтобы установить все детали и причины случившегося.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Кировской области подтвердили факт происшествия и добавили, что обстоятельства трагедии выясняются.