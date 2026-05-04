Половина кировчан получит зарплату 200 тысяч рублей только в 2035 году

Эксперты РИА Новости изучили данные Росстата по номинальным темпам роста зарплат за последние пять лет в разных регионах, включая Кировскую область, и с учетом НДФЛ и разницы цен рассчитали, через какое время разные группы населения начнут получать по 200 тысяч рублей в месяц.

По темпам роста зарплат Кировская область расположилась на 44 месте общероссийского рейтинга. Согласно анализу, половина жителей региона станет обладателями такого дохода только через 8,8 года (в 2035 году), при этом 25 процентов кировчан начнут зарабатывать по 200 тысяч через 6,3 года (к 2032 году), а три четверти населения - через 11,3 года (к 2037 году).

Рейтинг возглавляют Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где 200-тысячные зарплаты у половины населения появятся менее чем через 6 лет, а в тройку лидеров ворвался Татарстан с показателем 6,2 года. Самые низкие темпы зафиксированы в Дагестане, Чечне и Ингушетии, где тех же значений ждут через 15,6, 19,1 и 22,1 года соответственно.