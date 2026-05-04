В Кирове умер известный лор-врач Андрей Урванцев

В Кирове скончался лор-врач Урванцев Андрей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 1 мая ушел из жизни Андрей Михайлович Урванцев, которого горожане ценили как признанного специалиста в области оториноларингологии.

Его коллега Ксения Жолобова поделилась этой новостью и отметила, что уходящий человек оставляет после себя совершенные дела, но добрые воспоминания о нем живут вечно, и его кончина - это значительная потеря.

Пациенты, узнавшие о смерти врача из соцсетей, отзывались о нем как о блестящем докторе и выражали глубокие соболезнования его родным и близким.

- Светлая память о внимательном Андрее Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кому довелось с ним пересечься, и для всей системы здравоохранения Кирова это действительно невосполнимая утрата, - говорят кировчане и коллеги Урванцева.