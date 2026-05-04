В Кировской области назначили главу управления госохраны ОКН

Губернатор Кировской области Александр Соколов назначил начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Наталью Сергеевну Прокошеву.

Известно, что она окончила Вятский государственный университет по специальности «Городское строительство и хозяйство» (квалификация - инженер), работала главным градостроителем проекта в ОАО «Кировгипрозем», заместителем директора в МКУ «Архитектура», а до назначения трудилась в администрации Кирова заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры.

Прокошева также имеет опыт в сохранении объектов культурного наследия: разрабатывала и руководила проектами по зонам охраны и границам территорий ОКН в Кирове, Сыктывкаре и Екатеринбурге, руководила проектами развития исторических сел Великорецкое и Рябово, а также работала над проектами по историческому поселению регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)».