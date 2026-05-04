В Кировской области ввели особый противопожарный режим

Губернатор поручил обновить противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и организовать патрулирование.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном оперативном совещании сообщил, что с 30 апреля правительство установило особый противопожарный режим, который будет действовать 21 день.

Он пояснил, что в это время запрещено пользоваться открытым огнем, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, а также использовать мангалы на землях лесного фонда, прилегающих территориях и участках, примыкающих к сельхозземлям, причем шашлыки можно жарить только без открытого огня и в специально отведенных местах.

Соколов поручил муниципалитетам донести информацию до жителей и организаций, обновить противопожарные полосы вокруг каждого населенного пункта и организовать патрулирование опасных участков и мест отдыха.