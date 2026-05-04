Индекс промпроизводства в Кировской области за январь-март достиг 106,8%

На оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил со ссылкой на Росстат, что индекс промышленного производства за январь-март достиг 106,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем отгруженной продукции по обрабатывающим отраслям превысил 140 млрд рублей.

По его словам, основными драйверами стали обрабатывающие производства - выпуск красок, лаков, текстиля, лекарственных средств, медицинских материалов и готовых металлических изделий, и такой рост подтверждает, что предприятия адаптируются к новым экономическим условиям, модернизируются, находят рынки сбыта и увеличивают отгрузку внутри страны и за ее пределами.

Соколов подчеркнул, что регион продолжит поддерживать предприятия, а одна из важнейших задач - поиск новых рынков сбыта, что будет способствовать росту экономики и соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».