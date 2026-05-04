Из Кировской области в Китай отправили 6 тысяч тонн палочек для мороженого

Фото: Россельхознадзор

За период с 1 января по 30 апреля из Кировской области в Китай экспортировали более 6 тысяч тонн палочек для мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В частности, сотрудники ведомства проконтролировали отправку 330,8 тонн березовых палочек для мороженого. Продукция прошла документарный и лабораторный контроль. Карантинных вредных организмов там не обнаружили. Палочки отправили в Китай

«На основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии на продукцию оформлены 12 фитосанитарных сертификатов», – говорится в сообщении.