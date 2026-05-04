В Кирово-Чепецком районе горел дом: пострадал один человек

В воскресенье, 3 мая, в Кирово-Чепецком районе горел дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел в деревне Дресвяново. Пламя охватило частную баню, хозпостройки и жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«Травмирован 1 человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 16 человек и пять единиц техники. Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.