Подписка
НовостиПроисшествия4 мая 2026 5:59

В Кирово-Чепецком районе горел дом: пострадал один человек

Алексей ЕЛАГИН
Один человек пострадал в результате пожара в доме в Кировской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 3 мая, в Кирово-Чепецком районе горел дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел в деревне Дресвяново. Пламя охватило частную баню, хозпостройки и жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«Травмирован 1 человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 16 человек и пять единиц техники. Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.