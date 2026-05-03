Прокуратура добилась права на досрочную пенсию для жительницы Кировской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Котельничская межрайонная прокуратура через суд добилась права на досрочную пенсию для жительницы Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Фонд пенсионного и социального страхования отказался включить в специальный трудовой стаж время, когда женщина работала лаборантом химического анализа. Она трудилась в химико-аналитическом институте в 2009–2015 годах.

«Решение было мотивировано тем, что указанные работы ранее не относились к перечню выполняемых с вредными и (или) опасными условиями труда», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в суд. После этого право женщины на досрочную пенсию восстановили.