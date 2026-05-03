Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 15:02

Прокуратура добилась права на досрочную пенсию для жительницы Кировской области

Ведомство подало иск в суд
Алексей ЕЛАГИН
Прокуратура добилась права на досрочную пенсию для жительницы Кировской области

Прокуратура добилась права на досрочную пенсию для жительницы Кировской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Котельничская межрайонная прокуратура через суд добилась права на досрочную пенсию для жительницы Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Фонд пенсионного и социального страхования отказался включить в специальный трудовой стаж время, когда женщина работала лаборантом химического анализа. Она трудилась в химико-аналитическом институте в 2009–2015 годах.

«Решение было мотивировано тем, что указанные работы ранее не относились к перечню выполняемых с вредными и (или) опасными условиями труда», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в суд. После этого право женщины на досрочную пенсию восстановили.