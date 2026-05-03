Вечером из кировского аэропорта вылетит последний самолет

Вечером в воскресенье, 3 мая, из кировского аэропорта Победилово вылетит последний самолет. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 4 мая, в аэропорту начнется ремонт взлетной полосы. Изначально работы собирались начать 22 апреля. Однако сроки перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Последний самолет из кировского аэропорта вылетит в 21.20. Он направится в Москву. Рейс в столичный аэропорт Шереметьево будет обслуживать авиакомпания «Победа». Последний самолет, который будет принят в Победилово, прилетит из Москвы в 2055.

Планируется, что кировский аэропорт возобновит свою работу 7 июня.