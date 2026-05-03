В Белохолуницком районе потушили крупный пожар: виновнику грозит штраф до 50 тысяч рублей

В субботу, 2 мая, в Белохолуницком районе потушили крупный пожар, виновнику грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

На открытой территории у деревни Шитово загорелась прошлогодняя растительность. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

«Перехода огня на жилые строения не допущено», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в настоящее время ведется административное расследование. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Виновнику грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в Кировской области действует особый противопожарный режим. В регионе запрещено сжигание мусора и разведение костров.