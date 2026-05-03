В Кировской области вырос объем реализованного молока

Объем реализованного молока в Кировской области увеличился на 1,3% в 2026 году

В 2026 году объем реализованного молока в Кировской области увеличиллся на 1,3%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на конец апреля среднесуточный надой молока на одну корову составил 25,6 килограмма. За год этот показатель увеличился на 400 граммов. На сельхозпредприятиях Кирова средний удой составляет почти 31 килограмм. Второе место по этому показателю занял Пижанский округ. Одна корова в среднем дает 29,8 килограмма молока. Замыкает тройку лидеров Куменский район (29,4 килограмма).

«Ежедневный объем реализованного молока составляет 2,41 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

