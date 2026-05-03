В Кировской области остаются подтопленными 112 придомовых территорий

По состоянию на девять утра воскресенья, 3 мая, в Кировской области оставались подтопленными 112 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Уровень воды в Вятке у Кирова составил 442 см от нулевого поста», – говорится в сообщении.

За сутки этот показатель не изменился. Подтопленными остаются 112 придомовых территорий. Их количество также осталось неизменным. Территории находятся в Вятскополянском, Зуевском, Котельничском, Малмыжском, Нолинском и Советском округах, а также в Кирове.

Кроме того, подтоплены 15 участков дорог в семи муниципалитетах, а также низководный мост в Кикнурском округе.

«Жизнеобеспечение населения в зоне подтопления не нарушено», – заверили в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что эвакуация людей не требуется.