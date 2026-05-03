В Зуевском районе пропала 74-летняя женщина: ее ищут четвертый день

Фото: "Лиза Алерт"

В Зуевском районе ищут пропавшую Ковалеву Любовь Аркадьевну 1951 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 74-летняя женщина – жительница поселка Косино. Она пропала в четверг, 30 апреля. В тот день жительница Кировской области вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 160 сантиметров, она среднего телосложения с седыми волосами и голубо-зелеными глазами. Женщина была одета в темно-фиолетовое пальто, серые штаны с розовыми лампасами, темно-фиолетовые сапоги и голубую шапку. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (912) 373-03-16, 8 (922) 935-65-46, 8 (800) 700-54-52 или 112.