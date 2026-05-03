В Кирове столкнулись Hyundai и мотоцикл: скончался один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 1 мая, в Кирове столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и мотоцикл Honda, в результате чего скончался один человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в восемь вечера на улице Воровского. Около дома №104А столкнулись автомобиль и мотоцикл. За рулем Honda находился 25-летний молодой человек. Легковушкой управляла 21-летняя девушка.

«В результате происшествия мотоциклист скончался в течение суток», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.